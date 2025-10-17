CARE Rail annonce, aux côtés d'Alstom et de Bpifrance, le lancement de la troisième grappe régionale CARE Rail en Auvergne-Rhône-Alpes, regroupant six PME-PMI du secteur ferroviaire (AMG, Centralp, Cicor, Serinox, SLD, Somep).
Cofinancée par l'État dans le cadre de France 2030, cette initiative vise à renforcer la performance industrielle et la compétitivité des fournisseurs ferroviaires.
Les entreprises bénéficieront d'un accompagnement de 22 jours sur 18 mois mêlant expertises, ateliers et partage de bonnes pratiques.
Jean-Pierre Audoux, président de CARE Rail, souligne que 'CARE Rail est un véritable accélérateur de performance individuelle et collective', déjà déployé auprès de 72 PME.
Cette neuvième grappe illustre la coopération renforcée entre CARE Rail, Alstom, Bpifrance et la Direction générale des entreprises pour consolider la filière ferroviaire française.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Investisseur
Globale
Qualité
