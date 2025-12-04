Carlsberg prend près de 2% à Copenhague, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 810 à 1060 couronnes danoises sur le titre du brasseur scandinave.

"Une exposition plus élevée aux boissons non alcoolisées à croissance plus rapide, un retour à la croissance des volumes en Asie et un désendettement accéléré peuvent conduire à une revalorisation de l'action", estime le broker.