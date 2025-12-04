Carlsberg prend près de 2% à Copenhague, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 810 à 1060 couronnes danoises sur le titre du brasseur scandinave.
"Une exposition plus élevée aux boissons non alcoolisées à croissance plus rapide, un retour à la croissance des volumes en Asie et un désendettement accéléré peuvent conduire à une revalorisation de l'action", estime le broker.
Carlsberg A/S figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production et vente de bières : 101,2 millions de hectolitres vendus en 2024 principalement sous les marques Carlsberg et Tuborg ;
- production, mise en bouteille et distribution de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons énergétiques et eaux minérales (24,5 millions de hectolitres vendus en 2024).
A fin 2024, le groupe dispose de 70 brasseries implantées au Danemark, au Royaume-Uni (3), en Pologne (3), en Allemagne (3), en Europe de l'Ouest (6), en Chine (27), en Inde (7), en Asie (4) et en Europe centrale-Europe de l'Est (16).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (50,7%), Asie (27,3%) et Europe de l'Est-Europe centrale-Inde (22%).
