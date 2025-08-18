Le grand brasseur danois publiait vendredi dernier des résultats semestriels en demi-teinte.

Le chiffre d’affaires et le profit par action de Carlsberg font du surplace depuis une quinzaine d’années. Sur une base absolue, ajustés pour l'inflation, l’un comme l’autre sont même en décroissance.

L’an dernier, les cash-flows étaient mis sous pression par un programme d’investissements record - ce qui, en parlant d’inflation, illustrait bien les funestes effets de cette dernière sur une activité capitalistique et sans croissance.

Cette année, c’est l’acquisition de Britvic pour 4.1 milliards de livres sterling qui pèse sur les ressources et lui vaut de doubler son ratio d’endettement. Pas d’inquiétude pour le dividende cependant, toujours bien couvert.

Du reste, les six premiers mois de l’année n’indiquent guère d’inflexion de tendance. Sur une base organique, les volumes et les ventes accusent de nouvelles baisses de 1.7% et 0.3%. Sur une base publiée, grâce à Britvic, les volumes augmentent en revanche de 16% et les ventes de 18.2%.

Stratégique, l’acquisition du britannique doit permettre à Carlsberg de se diversifier au-delà du marché de la bière, désormais en déclin structurel en Europe et en Amérique du Nord.

La valeur d’entreprise du brasseur s’établit actuellement autour de neuf fois l’EBITDA. Il est notable que Britvic, qui réalise un chiffre d’affaires six fois moindre, ait été racheté par le danois à quatorze fois l’EBITDA.