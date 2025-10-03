Carlsberg : les prévisions de résultats de Jefferies

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 1050 couronnes danoises et annonce ses prévisions pour le troisième trimestre 2025.



'Conformément à ce qui s'annonce comme un trimestre difficile pour les produits de première nécessité, Carlsberg ne devrait pas être épargné, et nous prévoyons pour le troisième trimestre une baisse de 3,2 % des volumes et de 2,2 % du chiffre d'affaires' indique l'analyste dans son étude du jour.



'Nos prévisions d'EBIT organique (+3,8 %) et de BPA pour l'exercice restent inchangées. Pour l'exercice 2026, nous tablons sur une accélération de la croissance à 3,5 %, les vents contraires liés à San Miguel étant passés et Britvic étant consolidé' rajoute Jefferies.



'Nous prévoyons une réévaluation des actions à mesure que la confiance s'installe autour d'un cadre OSG de 4 à 6 % et d'une augmentation des marges' estime l'analyste en conclusion.