Carmat annonce sa liquidation et son retrait de la cote

Carmat a annoncé sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote. Le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde avait été placé en redressement judiciaire le 1er juillet dernier. Le 1er décembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles avait arrêté un plan de cession en faveur de la société Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise. Les activités vont donc se poursuivre désormais et sont opérées par Carmat SAS.

Le Tribunal a ainsi prononcé ce mardi 6 janvier 2026 la liquidation de Carmat SA.



Le liquidateur devrait prochainement sollicité la radiation de ses actions auprès d'Euronext Growth. Dans l'intervalle, le cours de l'action reste suspendu et la cotation ne reprendra pas.