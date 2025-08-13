Carmat suspend sa cotation avant l'audience sur une offre de reprise

Carmat annonce la suspension de la cotation de son action à partir du 14 août 2025, avant l'audience du 19 août 2025 au Tribunal des Activités Économiques de Versailles pour examiner une offre de reprise déposée dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er juillet 2025.



La société prévient qu'aucune issue favorable n'est garantie et qu'actionnaires comme créanciers pourraient perdre tout leur investissement ou leurs créances, avec un risque de liquidation à court terme.



Un nouveau communiqué suivra après l'audience. Carmat indique par ailleurs poursuivre l'accompagnement des patients porteurs de son coeur artificiel Aeson.