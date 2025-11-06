L’action CarMax a plongé de plus de 16% durant la séance de ce jeudi à la suite de l’annonce du départ de son PDG de longue date, Bill Nash, et de prévisions financières largement inférieures aux attentes. En poste depuis près de dix ans, Nash quittera ses fonctions d’ici la fin novembre. Il sera remplacé par intérim à compter du 1er décembre par David McCreight, membre du conseil d’administration et ancien dirigeant de Lululemon. Cette transition intervient dans un contexte difficile pour CarMax, dont le titre a déjà perdu environ 50% depuis le début de l’année.

Le groupe, principal vendeur de voitures d’occasion aux États-Unis, souffre d’un environnement de marché dégradé. Il peine à revendre des véhicules acquis à des prix élevés, alors que la demande s’est affaiblie après un pic provoqué par des droits de douane plus tôt dans l’année. Le resserrement du crédit automobile pèse également sur les ventes, limitant l’accès au financement pour de nombreux clients. La direction reconnaît la nécessité d’un changement stratégique, estimant que les performances récentes ne sont pas à la hauteur des ambitions du groupe.

Pour son troisième trimestre, CarMax anticipe une baisse des ventes à magasins comparables de 8% à 12% et un bénéfice net compris entre 18 et 36 cents par action, bien en deçà des 70 cents attendus par les analystes, selon LSEG. Ces prévisions tiennent compte des coûts liés à la transition managériale ainsi qu’à des réductions d’effectifs. L’entreprise fait également face à une hausse de ses dépenses marketing, dans un contexte de demande au détail morose.