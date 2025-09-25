L’action CarMax a chuté de plus de 20% jeudi après la publication de résultats inférieurs aux attentes, confirmant les difficultés persistantes du marché automobile d’occasion. Au deuxième trimestre fiscal clos le 31 août, le distributeur a enregistré un bénéfice par action de 0,99 dollar, contre 1,05 attendu, pour un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars, en recul de 6% sur un an et en deçà des 7,02 milliards anticipés. Le PDG Bill Nash a évoqué un trimestre "difficile", marqué par des pressions macroéconomiques et une demande affaiblie.

Les performances se sont nettement dégradées : les ventes totales de véhicules ont reculé de 4,1% et le résultat net a chuté de 28% à 95,4 millions de dollars. L’action est tombée sous les 45 dollars, son plus bas depuis mars 2020, et affiche une baisse de 46% depuis le début de l’année, ramenant la capitalisation boursière de CarMax à moins de 6,7 milliards de dollars.

Considérés comme un baromètre pour l’ensemble du secteur, ces résultats ont pesé sur d’autres valeurs automobiles. Group 1 Automotive, Penske, Sonic Automotive et Lithia Motors ont cédé environ 2%, tandis qu’AutoNation et Carvana reculaient de 4%. Le marché reste préoccupé par l’impact de la hausse des taux d’intérêt, des tensions sur le crédit à la consommation et de la sensibilité accrue des ménages aux prix des véhicules, neufs comme d’occasion.