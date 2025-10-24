Carmila affiche des revenus locatifs de 327,4 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 9,8%, dont des loyers nets de 301,4 millions, en hausse de 9,9% (+3,2% à périmètre constant).
'Cette performance intègre une croissance organique soutenue de 3,2% (dont +2,5% d'indexation) et la contribution de Galimmo nette des cessions de 6,5%', précise la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.
L'activité locative de Carmila est bien orientée, avec 646 baux signés. La réversion moyenne atteint 2,6%, au-dessus de l'indexation des loyers, et le taux d'occupation financier s'établit à 95,3% à fin septembre (stable pro-forma Galimmo).
Carmila confirme l'objectif d'un résultat récurrent par action attendu à 1,79 euro en 2025, soit une croissance du résultat récurrent de 7%, et attend une amélioration de la marge d'EBITDA à 79% (+130 points de base).
Carmila est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Son portefeuille est constitué de 251 centres commerciaux leaders sur leurs zones de chalandise, et valorisé à 6,7 MdsEUR à fin 2024.
