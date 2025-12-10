Carmila en partenariat pour le retail media avec JCDecaux

Carmila annonce la mise en place d'un partenariat stratégique avec JCDecaux, Carrefour et Unlimitail avec "pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques".



Ils prévoient de développer et déployer une offre DOOH indoor au coeur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu'une offre OOH et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu'aux entrées des galeries, en France puis en Espagne.



En France, ce projet constituera le plus vaste déploiement multisite jamais réalisé par JCDecaux : il concernera 161 galeries des centres commerciaux et 297 zones d'accès aux galeries, afin d'optimiser l'impact des campagnes publicitaires.



En Espagne, le groupe déploiera à partir de 2027 une offre DOOH indoor dans 91 galeries commerciales ainsi qu'une offre OOH et DOOH outdoor dans 88 zones d'accès aux galeries et aux hypermarchés Carrefour.



"Sur ces deux géographies, les équipements digitaux s'appuieront sur des technologies de dernière génération, à faible consommation énergétique, pilotées de manière centralisée", ajoute le spécialiste de la communication extérieure.