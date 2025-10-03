Carmila réalise une émission d'obligations vertes
Publié le 03/10/2025 à 07:24
Ce financement a été levé avec une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence. Très largement sursouscrite (près de huit fois), cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et internationaux.
La foncière d'immobilier commercial explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie de gestion proactive du bilan : allongement de la maturité de la dette, optimisation de son profil et baisse de son coût moyen.
Carmila précise aussi que les fonds issus de cette émission obligataire financeront des actifs qui respectent des critères d'éligibilité exigeants et transparents avec une certification BREEAM 'Very Good' ou 'Excellent'.