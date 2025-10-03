Carmila réalise une émission d'obligations vertes

Carmila annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations vertes ('Green Bond') d'un montant de 300 millions d'euros, de maturité légèrement supérieure à 7 ans (13 janvier 2033) et assortie d'un coupon annuel à taux fixe de 3,75%.



Ce financement a été levé avec une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence. Très largement sursouscrite (près de huit fois), cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et internationaux.



La foncière d'immobilier commercial explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie de gestion proactive du bilan : allongement de la maturité de la dette, optimisation de son profil et baisse de son coût moyen.



Carmila précise aussi que les fonds issus de cette émission obligataire financeront des actifs qui respectent des critères d'éligibilité exigeants et transparents avec une certification BREEAM 'Very Good' ou 'Excellent'.