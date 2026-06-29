Carnival Corporation annonce l'achèvement de l'extension du quai de Celebration Key, sur l'île de Grand Bahama, avec deux nouveaux postes d'amarrage livrés en avance sur le calendrier. La destination peut désormais accueillir jusqu'à 4 navires simultanément, soit plus de 13 000 passagers par jour.
Cette extension double la capacité d'accueil du quai et devrait permettre environ 200 escales supplémentaires et 700 000 visiteurs additionnels par an. A compter de septembre 2026, les journées avec 3 ou 4 navires deviendront la norme, tandis que Princess Cruises et AIDA rejoindront également Celebration Key, fait savoir la firme.
Josh Weinstein, directeur général de Carnival Corporation, estime que cette mise en service anticipée permettra de répondre plus rapidement à une demande "exceptionnelle". A l'occasion du premier anniversaire de Celebration Key, le 19 juillet 2026, le site devrait avoir accueilli environ 2,5 millions de visiteurs. Et ce chiffre est attendu à près de 3,5 millions au cours de la deuxième année d'exploitation.
Selon une étude de Tourism Economics, le projet devrait générer plus de 2 500 emplois directs aux Bahamas, 3,2 MdsUSD de recettes publiques supplémentaires et un impact cumulé de 9,7 MdsUSD sur le produit intérieur brut du pays au cours des 20 prochaines années.
A l'ouverture de Wall Street (soit 15h30 heure de Paris), le titre progressait de 0,3%.
Carnival Corporation est un groupe mondial spécialisé dans les croisières et les voyages d'agrément. La société dispose d'un portefeuille de compagnies de croisière, comprenant AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australie), P&O Cruises (Royaume-Uni), Princess Cruises et Seabourn. Le segment de la société comprend les activités de croisière NAA, les activités de croisière en Europe (Europe), le soutien aux croisières, ainsi que les circuits touristiques et autres activités. Son segment « Soutien aux croisières » comprend son portefeuille de destinations portuaires et d’îles exclusives, ainsi que d’autres services, tous exploités au profit de ses marques de croisière. Outre ses activités de croisière, elle détient Holland America Princess Alaska Tours, une agence de voyages en Alaska et au Yukon canadien, qui complète ses activités de croisière en Alaska. Son segment « Circuits et autres » regroupe les activités hôtelières et de transport de Holland America Princess Alaska Tours ainsi que d’autres activités. Son agence de voyages possède et exploite des hôtels, des lodges, des wagons à dôme de verre et des autocars.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.