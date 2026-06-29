Carnival double la capacité d'accueil de Celebration Key aux Bahamas

Le groupe de croisières renforce les infrastructures de sa destination privée afin d'accompagner la hausse de la fréquentation et d'accroître sa flexibilité opérationnelle dans les Caraïbes.

Carnival Corporation annonce l'achèvement de l'extension du quai de Celebration Key, sur l'île de Grand Bahama, avec deux nouveaux postes d'amarrage livrés en avance sur le calendrier. La destination peut désormais accueillir jusqu'à 4 navires simultanément, soit plus de 13 000 passagers par jour.



Cette extension double la capacité d'accueil du quai et devrait permettre environ 200 escales supplémentaires et 700 000 visiteurs additionnels par an. A compter de septembre 2026, les journées avec 3 ou 4 navires deviendront la norme, tandis que Princess Cruises et AIDA rejoindront également Celebration Key, fait savoir la firme.



Josh Weinstein, directeur général de Carnival Corporation, estime que cette mise en service anticipée permettra de répondre plus rapidement à une demande "exceptionnelle". A l'occasion du premier anniversaire de Celebration Key, le 19 juillet 2026, le site devrait avoir accueilli environ 2,5 millions de visiteurs. Et ce chiffre est attendu à près de 3,5 millions au cours de la deuxième année d'exploitation.



Selon une étude de Tourism Economics, le projet devrait générer plus de 2 500 emplois directs aux Bahamas, 3,2 MdsUSD de recettes publiques supplémentaires et un impact cumulé de 9,7 MdsUSD sur le produit intérieur brut du pays au cours des 20 prochaines années.



A l'ouverture de Wall Street (soit 15h30 heure de Paris), le titre progressait de 0,3%.