Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire

Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence de Carrefour avec une participation d'environ 4% du capital.



Le Conseil d'administration de Carrefour a coopté Carrix, entité détenue par la famille Saadé et par CMA CGM.



Cette cooptation sera effective à compter du 1er décembre 2025. Carrix sera membre du comité stratégique du Conseil d'Administration.



Rodolphe Saadé a déclaré : ' La transformation engagée, qui allie innovation, exigence opérationnelle et responsabilité environnementale, rejoint les valeurs qui guident nos propres engagements. En intégrant son conseil d'administration, je souhaite contribuer à cette dynamique et accompagner le développement du Groupe dans la durée. '



Alexandre Bompard, Président - Directeur Général, a déclaré : ' L'engagement, la vision et l'expérience de Rodolphe Saadé apporteront une contribution majeure à notre gouvernance, au développement de notre groupe et à sa création de valeur. '