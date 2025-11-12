Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence de Carrefour avec une participation d'environ 4% du capital.
Le Conseil d'administration de Carrefour a coopté Carrix, entité détenue par la famille Saadé et par CMA CGM.
Cette cooptation sera effective à compter du 1er décembre 2025. Carrix sera membre du comité stratégique du Conseil d'Administration.
Rodolphe Saadé a déclaré : ' La transformation engagée, qui allie innovation, exigence opérationnelle et responsabilité environnementale, rejoint les valeurs qui guident nos propres engagements. En intégrant son conseil d'administration, je souhaite contribuer à cette dynamique et accompagner le développement du Groupe dans la durée. '
Alexandre Bompard, Président - Directeur Général, a déclaré : ' L'engagement, la vision et l'expérience de Rodolphe Saadé apporteront une contribution majeure à notre gouvernance, au développement de notre groupe et à sa création de valeur. '
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2024, de 1 220 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 301 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 899 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 627 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Europe (27,6%) et Amérique latine (26,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.