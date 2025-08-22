Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins : - hypermarchés : détention, à fin 2024, de 1 220 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ; - supermarchés : détention de 4 301 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ; - autres : exploitation d'un réseau de 8 899 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 627 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Europe (27,6%) et Amérique latine (26,1%).