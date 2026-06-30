Carrefour boucle la vente de ses activités roumaines
Le géant de la distribution a annoncé avoir finalisé la cession de l'intégralité de ses activités en Roumanie à Paval Holding, après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et la levée des conditions suspensives habituelles.
Comme annoncé lors de la présentation de l'opération, cette cession donnera lieu au versement d'un dividende exceptionnel de 150 millions d'euros, soit 0,21 euro par action, le 30 juillet prochain.
"La finalisation de la cession de Carrefour Roumanie marque une nouvelle étape dans l'exécution de la revue de notre portefeuille. Cette opération illustre la poursuite de notre stratégie de recentrage sur nos pays coeurs", a déclaré le président-directeur général, Alexandre Bompard, dans un communiqué.
À compter du 30 juin 2026, les activités roumaines sont déconsolidées des comptes du groupe.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2025, de 1 189 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 107 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 9 563 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 663 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,9%), Erope (24,2%) et Amérique latine (24,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.