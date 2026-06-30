Carrefour boucle la vente de ses activités roumaines

Le géant de la distribution a annoncé avoir finalisé la cession de l'intégralité de ses activités en Roumanie à Paval Holding, après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et la levée des conditions suspensives habituelles.



Comme annoncé lors de la présentation de l'opération, cette cession donnera lieu au versement d'un dividende exceptionnel de 150 millions d'euros, soit 0,21 euro par action, le 30 juillet prochain.



"La finalisation de la cession de Carrefour Roumanie marque une nouvelle étape dans l'exécution de la revue de notre portefeuille. Cette opération illustre la poursuite de notre stratégie de recentrage sur nos pays coeurs", a déclaré le président-directeur général, Alexandre Bompard, dans un communiqué.



À compter du 30 juin 2026, les activités roumaines sont déconsolidées des comptes du groupe.