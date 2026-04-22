Carrefour confirme ses objectifs annuels

Le géant de la distribution a enregistré un chiffre d'affaires TTC de 21,1 MdsEUR au premier trimestre 2026 (pre-IAS 29), en progression de 2,2% à données comparables. A changes constants, la croissance atteint 2,5%, portée notamment par un effet essence favorable de 0,8% et un effet calendaire positif de 0,4%.

L'effet de périmètre s'élève à -0,8%, principalement en raison d'ajustements au Brésil après la cession des enseignes Nacional et Bompreço. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -2,1%, lié notamment à la dépréciation du peso argentin, la croissance à changes courants ressort à 0,5%.



Dans le détail, la croissance en comparable est tirée par l'alimentaire, en hausse de 2,6%, tandis que le non-alimentaire recule légèrement (-0,7%).



L'activité s'inscrit dans une dynamique globalement positive selon les zones.



En France, les ventes progressent de 1,4% en comparable, avec une amélioration dans l'ensemble des formats, dans un marché de la distribution alimentaire en croissance en valeur comme en volume. Le groupe met en avant des gains de parts de marché, soutenus par ses investissements dans la compétitivité prix et la satisfaction clients. Les magasins issus de Cora et Match affichent une croissance supérieure de plus de deux points à celle du parc historique, illustrant l'accélération du déploiement du modèle Carrefour.



En Espagne, la dynamique commerciale se renforce avec une hausse de 3,1%, dans un environnement toujours porteur. Au Brésil, les ventes reculent légèrement de 0,8%, une performance jugée résiliente dans un contexte marqué par le ralentissement de l'inflation alimentaire et des volumes encore légèrement négatifs, dans la continuité du quatrième trimestre 2025.



Parallèlement, Carrefour poursuit le déploiement de son plan stratégique Carrefour 2030. En France, le groupe améliore sa compétitivité prix, notamment grâce aux opérations "prix coûtant" et à deux vagues de baisses de prix au printemps. Les premières négociations menées par Concordis sont jugées satisfaisantes. L'expansion des formats de croissance se poursuit, avec 122 ouvertures de magasins de proximité en France et en Espagne.



Le groupe accélère également dans le digital, avec l'intégration directe de son offre e-commerce au sein de l'interface ChatGPT, et renforce ses marques propres, notamment avec le lancement de Bulnez chez Atacadão au Brésil.



Fort de cette dynamique, Carrefour confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026. Le groupe anticipe une croissance du résultat opérationnel courant, ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle de plus de 25 points de base par rapport à 2025. Le cash-flow libre net est attendu en progression par rapport au montant de 1,6 MdEUR enregistré l'an dernier, tandis que le résultat net ajusté par action devrait croître dans le haut de la fourchette à un chiffre.



Depuis fin février, Carrefour suit avec attention la situation au Moyen-Orient. A ce stade, le groupe ne constate aucun impact significatif ni sur les habitudes de consommation ni sur son activité. Il indique rester en contact étroit avec ses partenaires franchisés dans la région et se tient prêt à s'adapter à toute évolution, tout en poursuivant ses efforts en faveur du pouvoir d'achat des consommateurs.