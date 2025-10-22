Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants.
Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation du réal brésilien et du peso argentin, l'évolution totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -1,5%.
En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +0,7% LFL, tirée par l'alimentaire en hausse de +1,5% LFL (-6,6% LFL en non-alimentaire).
En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,0% en comparable sur le trimestre. En Amérique latine, les ventes progressent de +5,5% en comparable.
Sur la base de ces éléments, le Groupe réitère ses objectifs pour 2025: légère progression de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du Cash-Flow Libre Net.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2024, de 1 220 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 301 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 899 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 627 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Europe (27,6%) et Amérique latine (26,1%).
