Carrefour confirme ses objectifs pour 2025

Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants.



Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation du réal brésilien et du peso argentin, l'évolution totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -1,5%.



En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +0,7% LFL, tirée par l'alimentaire en hausse de +1,5% LFL (-6,6% LFL en non-alimentaire).



En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,0% en comparable sur le trimestre. En Amérique latine, les ventes progressent de +5,5% en comparable.



Sur la base de ces éléments, le Groupe réitère ses objectifs pour 2025: légère progression de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du Cash-Flow Libre Net.

