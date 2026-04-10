Carrefour écope d'une amende de 6,1 MEUR de la DGCCRF

Eureca Mayoristas, la centrale d'achats du distributeur, a été sanctionnée d'une amende de 6,1 millions d'euros pour non-respect de la date limite des négociations commerciales avec ses fournisseurs français, a indiqué vendredi la Répression des fraudes.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a relevé "19 manquements à l'obligation de signature des conventions avec des fournisseurs français au plus tard le 1er mars 2025", selon une décision publiée sur le site du ministère de l'Economie.



Carrefour a dénoncé auprès de l'AFP cette "décision", y voyant une "nouvelle illustration de l'absurdité bureaucratique de notre système de contrôle", tout en indiquant qu'il la contestera "sur tous les terrains juridiques possibles".



Peu après 15 heures, l'action du groupe dirigé par Alexandre Bompard progressait de 0,28% à la Bourse de Paris.