Carrefour écope d'une amende de 6,1 MEUR de la DGCCRF
Eureca Mayoristas, la centrale d'achats du distributeur, a été sanctionnée d'une amende de 6,1 millions d'euros pour non-respect de la date limite des négociations commerciales avec ses fournisseurs français, a indiqué vendredi la Répression des fraudes.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a relevé "19 manquements à l'obligation de signature des conventions avec des fournisseurs français au plus tard le 1er mars 2025", selon une décision publiée sur le site du ministère de l'Economie.
Carrefour a dénoncé auprès de l'AFP cette "décision", y voyant une "nouvelle illustration de l'absurdité bureaucratique de notre système de contrôle", tout en indiquant qu'il la contestera "sur tous les terrains juridiques possibles".
Peu après 15 heures, l'action du groupe dirigé par Alexandre Bompard progressait de 0,28% à la Bourse de Paris.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2025, de 1 189 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 107 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 9 563 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 663 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,9%), Erope (24,2%) et Amérique latine (24,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.