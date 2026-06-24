Carrefour : Goldman Sachs abaisse sa cible et maintient son avis neutre

La banque américaine a réduit son objectif de cours sur le géant de la distribution de 18 à 17 euros tout en maintenant son opinion sur le titre à neutre.

Goldman Sachs explique cette révision par un ralentissement des tendances du marché alimentaire français, des fermetures de magasins et des comparables plus exigeants au deuxième trimestre.



Dans ce contexte, Goldman Sachs réduit ses prévisions de croissance à magasins comparables et de rentabilité pour 2026, ce qui le conduit à revoir en baisse ses estimations de bénéfice.



Depuis le début de l'année, l'action Carrefour progresse de près de 14%. Il cédait 0,25% ce mercredi matin. Le distributeur publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 23 juillet prochain.