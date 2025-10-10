Carrefour : J.P. Morgan Chase détient mois de 5% de DDV

La société J.P. Morgan Chase & Co a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi indirectement en baisse, le 2 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Carrefour et détenir, à cette date et à ce jour, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 44 023 876 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,98% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour hors marché.



A cette occasion, la société J.P. Morgan Securities plc a franchi en baisse le même seuil.