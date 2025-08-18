La société J.P. Morgan Securities a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 13 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Carrefour et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4,93% du capital et 4,08% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour sur le marché.
Carrefour : JP Morgan Securities sous les 5% du capital
Publié le 18/08/2025 à 16:40
