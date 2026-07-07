Carrefour positive avec l'optimisme de RBC Capital

Carrefour signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 (+3,86%, à 16,53 euros) après deux replis consécutifs. Le titre est soutenu par une rotation sectorielle opérée des valeurs technologiques vers celles de la consommation, mais surtout par une note positive de RBC Capital.

La banque d'investissement de la Royal Bank of Canada a débuté le suivi de l'action Carrefour avec une opinion à surperformance, assortie d'un objectif de cours de 22 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 38,19%.



En premier lieu, les analystes soulignent l'approche disciplinée, opérationnellement plus simple et davantage axée sur la rentabilité adoptée par le géant de la grande distribution. Dans le détail, Carrefour examine de plus près son positionnement tarifaire, renforce sa focalisation sur la croissance dans ses marchés clés comme la France, l'Espagne et le Brésil, et les plans d'investissement semblent judicieux et relutifs, toujours selon les analystes.



RBC Capital pense que la conjugaison de ces éléments viendra alimenter un rendement de flux de trésorerie disponible à deux chiffres sous-estimé cette année, avec une inflexion d'environ 1,5 point de pourcentage du ROCE (rentabilité des capitaux investis) et une expansion de la marge de l'ordre de 55 points de base d'ici l'exercice 2028.



Les prévisions du broker de bénéfice par action pour 2026 et 2027 sont supérieures d'environ 3% au consensus en raison d'attentes de marges légèrement plus élevées.



Focus sur la part de marché en France et les marges



Les analystes soulignent également que Carrefour vise une part de marché d'environ 25% en France d'ici 2030, contre 22% actuellement. Selon une enquête menée par RBC Capital auprès de 300 consommateurs français, Carrefour se classe bien sur le rapport qualité-prix, mais les analystes pensent qu'il existe une marge de progression par rapport au leader du marché E.Leclerc, notamment dans les formats de proximité.



Enfin, les marges devraient se redresser, notamment car le groupe fait preuve d'une attention accrue envers la croissance rentable comme en témoignent les cessions d'activités à plus faible marge (Italie et Roumanie) et un recentrage sur les régions clés.