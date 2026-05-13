Carrefour remporte une victoire judiciaire face à ses franchisés
Carrefour annonce que la Cour d'appel de Paris a rendu un avis favorable dans le litige l'opposant à l'Association des Franchisés Carrefour (AFC), confirmant la pleine validité des clauses d'arbitrage insérées dans l'ensemble des contrats conclus avec ses partenaires.
La Cour a en effet infirmé le jugement de première instance du Tribunal de commerce de Rennes, jugeant celui-ci incompétent pour traiter l'ensemble des demandes formulées par l'AFC.
Selon le géant de la distribution, cette décision marque une étape majeure dans le contentieux et "conforte le modèle de franchise Carrefour et démontre sa solidité alors qu'il est au coeur de sa stratégie de croissance".
"Le groupe rappelle son attachement au dialogue avec l'ensemble de ses partenaires franchisés et qu'une proposition de solution amiable avait été rejetée par l'AFC", ajoute le groupe français.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2025, de 1 189 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 107 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 9 563 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 663 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,9%), Erope (24,2%) et Amérique latine (24,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.