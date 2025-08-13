Carrefour : RTG rejoint l'alliance européenne aux achats

Carrefour annonce l'entrée de RTG International dans Concordis, sa nouvelle alliance européenne aux achats avec Coopérative U qui, soumise aux autorités de la concurrence, devrait être opérationnelle dès les négociations 2026.



'En créant des synergies, l'alliance réduira les coûts, augmentera la productivité, améliorera la qualité des produits, renforcera l'innovation et répondra plus efficacement aux attentes des consommateurs', explique le géant de la distribution.



Au cours actuel, Carrefour présente un PER 2025 de 14x avec un rendement supérieur à 7%.