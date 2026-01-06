Carrefour s'implante en Éthiopie via un partenariat stratégique de franchise

Le distributeur tricolore annonce son entrée sur le marché éthiopien grâce à un accord de franchise avec Queens Supermarket PLC, filiale de Midroc Investment Group, concrétisant ainsi ses objectifs d'expansion internationale.

Carrefour poursuit le déploiement de son plan stratégique "Carrefour 2026" en signant un partenariat d'approvisionnement et de franchise en Éthiopie. Cet accord prévoit la conversion de l'intégralité du réseau actuel de Queens Supermarket sous les enseignes du distributeur français, avec une première phase de transformation dès le premier semestre 2026.



Au-delà du basculement des 13 points de vente existants, le plan de développement prévoit l'ouverture de 17 magasins supplémentaires d'ici 2028. Patrick Lasfargues, directeur général de Carrefour International Partnership, souligne que ce lancement est un "jalon supplémentaire dans l'exécution de notre stratégie d'expansion", le groupe ayant déjà franchi le cap des 3 000 magasins en franchise en octobre 2025.



Pour Jemal Ahmed, directeur général de Midroc Investment Group, cette alliance permettra d'allier la connaissance du marché local à l'excellence opérationnelle de Carrefour pour offrir des produits abordables aux consommateurs éthiopiens. Cette implantation porte à dix le nombre de nouveaux pays intégrés sous franchise, conformément aux ambitions du groupe.



Le titre gagne plus de 0,9% ce matin à Paris dans un CAC en repli de 0,3%.



