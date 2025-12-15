Carrefour signe un partenariat de franchise au Ghana

Carrefour Partenariat International annonce un partenariat de franchise et d'approvisionnement avec Brands For All pour le déploiement de Carrefour au Ghana.



Dans le cadre de cet accord, Carrefour Partenariat International accompagnera les équipes Brands For All dans la reprise et la transformation sous les enseignes Carrefour de l'ensemble du réseau Shoprite Ghana.



Les premières mises sous enseigne Carrefour sont prévues d'ici avril 2026.



Ce nouvel accord illustre la réalisation de l'objectif du Plan Carrefour 2026 visant l'ouverture de 10 nouveaux pays en franchise.



"Au-delà de la transformation rapide des 7 hypermarchés Shoprite Ghana, les équipes Brands For All et Carrefour Partenariat International travaillent déjà main dans la main à la croissance future de nos activités dans le pays : à horizon 2028, nous prévoyons l'ouverture de 5 nouveaux points de vente. ", a déclaré Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif de Carrefour Partenariat International.