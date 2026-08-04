L'expansion de l'écosystème de la plateforme CarTrade Tech accompagne l'évolution du marché automobile indien, attirant de plus en plus l'attention des investisseurs sur sa croissance.

L'industrie automobile indienne se prépare à une transformation profonde, alors que les véhicules électriques (VE) et la mobilité partagée se démocratisent. L'India Brand Equity Foundation (IBEF) prévoit que le seul marché des VE pourrait représenter une opportunité de 20 000 milliards de roupies indiennes (INR) d'ici 2030, portée par une adoption croissante et le soutien du gouvernement aux infrastructures de fabrication et de recharge.

Le gouvernement joint les actes à la parole. Dans le budget de l'Union pour l'exercice fiscal (FY) 2027, il a plus que doublé le financement du programme d'incitation lié à la production (Production Linked Incentive - PLI) pour le secteur automobile, le portant à 59,4 milliards de roupies, contre 28,2 milliards d'INR pour l'exercice 2026. L'objectif est de doper la production locale de technologies automobiles et de faire de l'Inde une puissance manufacturière mondiale dans ce secteur.

Basée à Navi Mumbai, la société CarTrade Tech est pressentie pour bénéficier de l'évolution numérique de l'industrie. L'entreprise exploite l'une des principales places de marché automobiles en ligne d'Inde, mettant en relation acheteurs et vendeurs de voitures, constructeurs d'équipements d'origine (Original Equipment Manufacturers - OEM), concessionnaires et entreprises à travers ses marques telles que CarWale, BikeWale, Shriram Automall et OLX India.

Ce positionnement semble porter ses fruits, à en juger par les résultats du dernier trimestre.

OLX accélère la cadence

Au premier trimestre (T1) 2027, le chiffre d'affaires de CarTrade a progressé de 16 % sur un an pour atteindre 2,0 milliards d'INR, contre 1,7 milliard d'INR au T1 2026. Tous les pôles d'activité, y compris le Consumer Group, le Remarketing Business et OLX India, qui appartient au segment des petites annonces, ont soutenu cette croissance.

Le Consumer Group est resté le principal contributeur, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18 % sur un an à 781,1 millions d'INR au T1 2027, contre 663,8 millions d'INR au T1 2026. OLX India a été le segment à la croissance la plus rapide, avec des revenus atteignant 621,8 millions d'INR au T1 2027, soit une progression de 29 % par rapport aux 481,4 millions d'INR du T1 2026.

La croissance de l'activité, conjuguée à une réduction des coûts marketing, a porté l'EBITDA (excédent brut d'exploitation) à 629,8 millions d'INR au T1 2027, en hausse de 45 % sur un an par rapport aux 435,1 millions d'INR du T1 2026. La marge d'EBITDA s'est améliorée pour s'établir à 31 % au T1 2027, contre 25 % au T1 2026.

En conséquence, le bénéfice net a grimpé à 567,5 millions d'INR au T1 2027, soit une hausse de 21 % sur un an par rapport aux 470,6 millions d'INR du T1 2026. La marge nette s'est établie à 28,2 % au T1 2027 contre 27,2 % au T1 2026. La croissance des bénéfices a été partiellement compensée par une hausse des charges d'impôts courants et différés au cours du trimestre.

Dans l'attente de confirmations

L'action CarTrade a reculé de 2,0 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 2 769,0 INR, restant en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 3 290,5 INR. Cette performance atone reflète l'attentisme des investisseurs qui évaluent l'évolution de la stratégie de l'entreprise.

Le titre se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 49,8x pour l'exercice 2027, légèrement en dessous de sa moyenne historique sur trois ans de 52,4x. Cette légère décote de valorisation suggère que les investisseurs restent prudents quant à la croissance future de la société, malgré des résultats solides.

Le sentiment des analystes demeure résolument positif, les huit analystes suivant la valeur recommandant l'action à l'achat. L'objectif de prix moyen de 3 276,0 INR implique un potentiel de hausse de 18,3 %, suggérant que les analystes croient en la capacité des initiatives basées sur l'intelligence artificielle et de l'optimisation des marges de transaction à soutenir la création de valeur à long terme.

Une trajectoire plus incertaine

CarTrade reste exposée aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, les changements de l'environnement économique indien et mondial pouvant peser sur ses performances. En outre, l'évolution des exigences réglementaires et du droit du travail pourrait entraîner des coûts supplémentaires, la mise en œuvre de nouveaux codes du travail pouvant nécessiter des ajustements opérationnels et salariaux. Enfin, l'entreprise demeure exposée aux fluctuations des taux de change, sources potentielles de volatilité des bénéfices.