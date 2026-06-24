Carvolix dévoile un financement de 10 millions d'euros

La société française de technologies médicales aux stades commerciales et clinique, dédiée aux mini-robots de rupture pilotés par l'IA et aux implants biométriques, a annoncé une opération de financement de 10 millions d'euros, réservée à certaines catégories d'investisseurs.

Carvolix va émettre 2 976 190 nouvelles actions ordinaires au prix de souscription de 3,36 euros par action nouvelle, au bénéfice d'actionnaires existants de la société.



Le produit de cette opération sera affecté à la poursuite du développement de ses différents produits : 30% pour Tavipilot, 23% pour Kalios, 21% pour Artus, 19% pour Artedrone, 7% pour Mitrapilot et à hauteur de 2,5 millions d'euros au remboursement d'un financement relais consenti par des fonds gérés par Truffle Capital.



A l'issue de l'opération, Carovlix estime que sa trésorerie disponible sera suffisante pour financer ses activités jusqu'à fin septembre 2026. L'entreprise compte prolonger son horizon de trésorerie par la mise en place potentielle d'un financement de type "venture debt". Des négociations sont en cours sur un montant d'environ 25 millions d'euros, ce qui permettrait de prolonger l'horizon de trésorerie pendant une période d'au moins 12 mois.



Les besoins de financement de la société jusqu'à la fin de l'année de 2027 s'élèvent à environ 78 millions d'euros, dont 20 millions sécurisés.

Les besoins restants pourraient être financés par un éventuel accord de partenariat sur le sphincter urinaire artificiel Artus au second semestre 2027, jusqu'à 25 millions d'euros au moyen d'un financement de type "venture debt" et des financements non dilutifs de type BPI.