Casey's General Stores : le "boring compounder" made in Midwest
Oubliez la Silicon Valley : c'est au détour d'une départementale de l'Iowa que se joue l'une des plus belles histoires de retail américain. Casey's General Stores, 2 900 points de vente et une obsession, faire mieux avec l'ordinaire : de l'essence bien tarifée, une pizza qui rivalise avec les spécialistes, un assortiment calibré et une logistique maison. Ce réalisme, loin des effets de mode, produit une croissance régulière de l'activité en magasin, une expansion de marge et un EBITDA qui avance à deux chiffres. Dans un portefeuille que l'on veut moins bêta et plus prévisible, Casey's coche toutes les cases d'un compounder discret mais tenace.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur CASEY'S GENERAL STORES, INC. depuis le 10/10/2025
Casey's General Stores, Inc. est un détaillant de magasins de proximité et une chaîne de pizzerias aux États-Unis. Elle exploite des magasins de proximité principalement sous les noms de Casey's et Casey's General Store dans 17 États, dont plus de la moitié dans l'Iowa, le Missouri et l'Illinois. Tous les magasins de proximité proposent un large choix de produits alimentaires (y compris, mais sans s'y limiter, des aliments fraîchement préparés tels que des pizzas classiques et pour le petit-déjeuner, des beignets, des produits chauds pour le petit-déjeuner et des sandwichs chauds et froids), des boissons, des produits à base de tabac et de nicotine, des produits de santé et de beauté, des produits automobiles et d'autres produits non alimentaires. Ses magasins GoodStop et Lone Star Food Store proposent du carburant en libre-service, ainsi qu'une large sélection d'en-cas, de boissons, de produits du tabac et d'autres produits de première nécessité. L'entreprise exploite trois centres de distribution qui approvisionnent ses magasins en produits d'épicerie, en marchandises générales, en aliments préparés et en boissons. Elle exploite environ 2 900 magasins de proximité.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.