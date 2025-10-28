Casey's General Stores, Inc. est un détaillant de magasins de proximité et une chaîne de pizzerias aux États-Unis. Elle exploite des magasins de proximité principalement sous les noms de Casey's et Casey's General Store dans 17 États, dont plus de la moitié dans l'Iowa, le Missouri et l'Illinois. Tous les magasins de proximité proposent un large choix de produits alimentaires (y compris, mais sans s'y limiter, des aliments fraîchement préparés tels que des pizzas classiques et pour le petit-déjeuner, des beignets, des produits chauds pour le petit-déjeuner et des sandwichs chauds et froids), des boissons, des produits à base de tabac et de nicotine, des produits de santé et de beauté, des produits automobiles et d'autres produits non alimentaires. Ses magasins GoodStop et Lone Star Food Store proposent du carburant en libre-service, ainsi qu'une large sélection d'en-cas, de boissons, de produits du tabac et d'autres produits de première nécessité. L'entreprise exploite trois centres de distribution qui approvisionnent ses magasins en produits d'épicerie, en marchandises générales, en aliments préparés et en boissons. Elle exploite environ 2 900 magasins de proximité.