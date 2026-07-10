Casino a choisi l'offre de son actionnaire, lourde dilution en vue
Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels.
Le distributeur stéphanois a annoncé que son conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, jugée plus conforme à l'intérêt social de l'entreprise que celle des créanciers "TLB" (Term Loan B).
L'accord reste toutefois suspendu à plusieurs aménagements techniques. Le groupe demande notamment une amélioration des garanties accordées aux créanciers TLB et la levée d'une condition suspensive par les banques partenaires. Ces dernières doivent réunir leurs comités de crédit pour statuer sur ces demandes d'ici le 20 juillet 2026.
Casino prévoit de lancer la modification officielle de son plan de sauvegarde fin juillet, visant une finalisation des opérations au second semestre 2026. Le groupe rappelle toutefois que cette restructuration lourde sera "massivement dilutive" pour les actionnaires actuels.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.