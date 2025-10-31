Casino améliore encore ses performances au 3ème trimestre

Casino a vu sa croissance organique de troisième trimestre se maintenir au même niveau qu'au premier semestre grâce aux effets de son plan stratégique qui vise principalement à se concentrer sur les commerces de proximité.



Le distributeur stéphanois indique que son chiffre d'affaires est ressorti à un peu plus de deux milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, soit une hausse de 0,5% en données comparables, à la faveur d'une progression de 1,1% de ses enseignes de proximités telles que Monoprix, Franprix ou Naturalia.



Le groupe explique qu'il commence à récolter les fruits de son programme 'Renouveau 2028', qui l'a notamment conduit à abandonner ses activités dans les hypermarchés et à l'international.



Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires consolidé atteint 6,08 milliards d'euros, en progression de 0,6% en données comparables, avec là encore des marques de proximités en hausse de 1,1%.



Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue soulignent que ces performances s'inscrivent en ligne avec les attentes, mais font remarquer que le compte de résultat se révèle meilleur que prévu.



Casino fait état d'un Ebitda ajusté en augmentation de 13% à 456 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'exercice, donnant une marge opérationnelle en amélioration de quasiment 1,1 point à 7,5%.



Son cash-flow libre avant frais financiers ressort à -39 millions d'euros, contre -48 millions d'euros à la fin juin, ce qui marque une amélioration de quelque 500 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2024 (-539 millions d'euros).



Fort de ces résultats, le groupe a décidé d'étendre son plan stratégique 'Renouveau 2028' en le prolongeant à horizon 2023, ce qui va passer par le déploiement de nouveaux concepts, la modernisation de ses magasins et le renforcement de sa structure financière, avec un positionnement toujours axé sur des marchés porteurs comme la restauration à emporter.



'Ces futures étapes doivent permettre d'engager le groupe sur la voie du développement', assure Philippe Palazzi, le directeur général du groupe Casino.



En Bourse, le titre Casino gagnait plus de 5% vendredi matin, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de l'ordre de 65% depuis le début de l'année.

