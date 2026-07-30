Casino améliore sa rentabilité mais soulève des inquiétudes sur la dette

Le distributeur contrôlé par Daniel Kretinsky, est resté déficitaire au premier semestre 2026 avec une perte nette de 205 millions d'euros, malgré une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Son chiffre d'affaires recule de 2,7%, à 3,97 milliards d'euros, mais progresse de 0,4% à périmètre comparable, porté par les enseignes Casino et Naturalia.

L'Ebitda ajusté augmente de 13,9%, à 326 millions d'euros, grâce à la rationalisation du parc de magasins, à la réduction de la démarque et aux synergies de son alliance d'achats avec Auchan et Intermarché. A l'inverse, Monoprix voit ses ventes reculer de 1% à périmètre comparable, pénalisé par des ruptures d'approvisionnement et des baisses de prix.



Parallèlement, le distributeur poursuit la restructuration de sa dette. Il cherche à ramener de 1,4 milliard à environ 800 millions d'euros l'échéance de remboursement prévue en mars 2027. Malgré cette amélioration opérationnelle, la dette financière nette a continué de progresser, atteignant près de 1,7 milliard d'euros fin juin.



Les analystes d'AlphaValue restent prudents. S'ils saluent l'amélioration progressive des performances opérationnelles, ils estiment que la situation financière demeure le principal point de vigilance. Selon eux, le franchissement attendu d'un nouveau seuil de covenant renforce la probabilité d'une restructuration financière et laisse entrevoir, dans les scénarios les plus probables, une dilution significative des actionnaires.