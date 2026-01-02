Casino cède BAO Cash & Carry au Cameroun

Casino annonce la cession à 2S Retail, effective ce jour, de la société 3C Cameroun, exploitant 7 points de vente sous enseigne BAO Cash & Carry, dont 5 magasins intégrés à Douala et 2 magasins exploités en franchise à Nkongsamba et Limbé.

Cette opération s'inscrit dans l'évolution de la stratégie de Casino, qui s'appuie sur des partenaires locaux pour développer ses marques en franchise à l'international. Il continuera à approvisionner BAO Cash & Carry avec ses marques propres.



Lancée en 2018 à Douala, BAO Cash & Carry s'est imposée dans la vente en gros au Cameroun. Il s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels (commerçants, revendeurs), comptant plus de 3000 clients professionnels actifs.



2S Retail maintiendra le concept à bas prix de BAO Cash & Carry et s'engage à préserver l'ensemble des emplois. Il entend consolider le modèle existant en 2026, avant d'envisager une nouvelle phase de développement à partir de 2027.