Casino centralise ses bureaux franciliens à La Défense
Le distributeur et DWS ont signé un bail long terme pour l'ensemble de la Tour Blanche à La Défense. À partir du quatrième trimestre 2026, l'immeuble accueillera près de 2 000 collaborateurs issus des trois sites administratifs franciliens du groupe.
Ce regroupement, inscrit dans la transformation engagée depuis 2024, vise à renforcer la cohésion des équipes et à optimiser les implantations en Île-de-France, en réunissant sur un site unique des collaborateurs actuellement répartis entre Paris 8e, Clichy-la-Garenne et Vitry-sur-Seine.
La Tour Blanche, immeuble de grande hauteur d'environ 25 000 m² situé au coeur de La Défense, bénéficie d'une localisation stratégique et d'une excellente desserte en transports. Elle dispose par ailleurs de certifications environnementales élevées (HQE Exceptionnel, BBC Effinergie, BREEAM Very Good).
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.