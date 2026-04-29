Après prise en compte d'un effet évolution du parc des marques de proximité d'environ -3pts, le chiffre d'affaires est en recul de -2,7%.
Le groupe enregistre un EBITDA ajusté de 110 MEUR au 1er trimestre 2026, en croissance de +10,4%. "La performance a été soutenue par la poursuite des plans d'actions opérationnels (démarque et recouvrement des créances), la massification des achats sous alliances, la rationalisation du parc (sortie de 131 points de vente, transfert de 11 magasins intégrés en franchise et ouverture de 54 points de vente) et les économies de coûts" indique la direction.
L'EBITDA ajusté après loyers payés progresse de +17 MEUR et s'établit à 1 MEUR.
La liquidité du Groupe ressort à 0,8 MdEUR au 31 mars 2026, constituée essentiellement de trésorerie disponible.
Le groupe a obtenu de ses créanciers des " consents " jusqu'au 28 mai 2026 au titre de ses principaux financements, y compris de ses financements opérationnels, soumis au respect de covenants. Le Groupe a pour objectif de parvenir à un accord de principe avec ses créanciers et FRH au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2026.
Le Groupe confirme son objectif de retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.