Casino confirme son objectif de retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 1 946 MEUR au 1er trimestre 2026, en croissance de +0,3% en données comparables dont +0,6% pour les marques de proximité.

Après prise en compte d'un effet évolution du parc des marques de proximité d'environ -3pts, le chiffre d'affaires est en recul de -2,7%.



Le groupe enregistre un EBITDA ajusté de 110 MEUR au 1er trimestre 2026, en croissance de +10,4%. "La performance a été soutenue par la poursuite des plans d'actions opérationnels (démarque et recouvrement des créances), la massification des achats sous alliances, la rationalisation du parc (sortie de 131 points de vente, transfert de 11 magasins intégrés en franchise et ouverture de 54 points de vente) et les économies de coûts" indique la direction.



L'EBITDA ajusté après loyers payés progresse de +17 MEUR et s'établit à 1 MEUR.



La liquidité du Groupe ressort à 0,8 MdEUR au 31 mars 2026, constituée essentiellement de trésorerie disponible.



Le groupe a obtenu de ses créanciers des " consents " jusqu'au 28 mai 2026 au titre de ses principaux financements, y compris de ses financements opérationnels, soumis au respect de covenants. Le Groupe a pour objectif de parvenir à un accord de principe avec ses créanciers et FRH au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2026.



Le Groupe confirme son objectif de retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026.