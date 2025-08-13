Des vidéos tournées clandestinement entre 2021 et 2024 montrent que des jeux de casino développés par le suédois Evolution AB auraient été accessibles dans des pays sous sanctions américaines ou interdisant les jeux d'argent, comme l’Iran, le Soudan, la Chine ou la Syrie. Ces enregistrements, réalisés par la société de renseignement privée Black Cube, ont été versés lundi dans une procédure judiciaire en cours dans le New Jersey, révèle Bloomberg.

L’affaire s’inscrit dans un litige opposant Evolution AB au cabinet new-yorkais Calcagni & Kanefsky, accusé d’avoir transmis un rapport anonyme au régulateur du New Jersey en 2021. Selon Evolution, ce document "faux et diffamatoire" a entraîné une chute de plus de 10 milliards de dollars de sa valorisation. L’enquête ouverte alors a été classée sans suite en février 2024, faute de preuves que la société ait tiré un bénéfice matériel de la diffusion de ses jeux dans ces pays.

Mais Black Cube a poursuivi ses investigations. Dans un affidavit de 118 pages, son directeur affirme que de nouvelles vidéos prouvent qu’Evolution a sciemment permis l’accès à ses jeux depuis des marchés interdits. On y voit notamment des agents jouer en Iran sans VPN, IP visible à l’appui. D’autres extraits montrent des dirigeants évoquer la présence de joueurs en Syrie ou au Soudan, voire la famille Assad. Evolution conteste fermement ces accusations, mais le titre chute de 10% à la Bourse de Stockholm lors de la séance du 13 août 2025.