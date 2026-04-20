Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a obtenu auprès d'un tribunal civil brésilien une injonction préliminaire interdisant la cession des actions GPA détenues indirectement par Casino Guichard-Perrachon.
Cette décision fait suite au rejet, par le tribunal arbitral, d'une demande de mesures provisoires portant sur le même objet.
Cette demande avait été introduite par GPA dans le cadre de la procédure d'arbitrage qu'elle a engagée le 6 mai 2025 à l'encontre de Casino devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Casino indique qu'il prendra toutes les mesures nécessaires afin de défendre ses intérêts.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.