Casino, les aciéristes et les semiconducteurs en forme pour démarrer l'année

Casino (+16%) bondit après une cession d'actifs au Cameroun, tandis que Munters (+9%) et les équipementiers semiconducteurs profitent d'une demande soutenue liée à l'IA. Le secteur de l'acier est également recherché suite aux relèvements d'objectifs de BNP Paribas sur Salzgitter (+6%) et ses pairs. Le compartiment des baisses est peu fourni aujourd'hui.

Actions en hausse



Casino (+16%) : le distributeur a annoncé la cession à 2S Retail de la société 3C Cameroun, exploitant 7 points de vente sous enseigne BAO Cash & Carry, dont 5 magasins intégrés à Douala et 2 magasins exploités en franchise à Nkongsamba et Limbé.



Munters (+9%) : la division Data Center Technologies du spécialiste du contrôle climatique suédois a reçu des commandes de 2,1 milliards de couronnes suédoises (environ 190 millions d'euros) aux Etats-Unis. L'exposition de Munters aux centres de données séduit le marché.



BE Semiconductor (+8%) : le secteur des équipementiers semiconducteurs démarre l'année sur les chapeaux de roues, notamment les actions qui ont connu un exercice 2025 en demi-teinte. ASM International (+5%) en profite aussi. ASML, qui a flambé de 36% l'année dernière, limite ses gains à 2,2%. Parmi les paris de l'année des stratèges, figurent toujours en bonne place les besoins en production de semiconducteurs pour nourrir l'ogre IA.



Salzgitter (+6%) : les aciéristes ont le vent poupe, soutenus par une revalorisation générale du secteur par BNP Paribas. La banque reste à surperformance sur le groupe allemand, dont l'objectif passe de 41,50 à 52 EUR. Elle reste positive sur Aperam (objectif de cours relevé de 29,50 EUR à 33 EUR) et sur ArcelorMittal (objectif de cours relevé de 39 EUR à 44 EUR).



Orsted (+5%) : le géant danois a annoncé contester formellement la suspension par Washington du bail de Revolution Wind, sa coentreprise d'éolien offshore. L'objectif est d'obtenir une injonction judiciaire pour relancer ce chantier titanesque estimé à 5 milliards de dollars, gelé par une décision unilatérale de l'administration Trump.



Valneva (+4,4%) : le marché accueille positivement la fin de l'accord de licence signé en Inde avec le Serum Institute of India pour le vaccin à injection unique contre le chikungunya. Le laboratoire estime que cela lui permettra d'améliorer la diffusion de son vaccin en reprenant le contrôle de sa chaîne de production et de commercialisation.



Voltalia (+3%) : le développeur ENR annonce le début de la construction du complexe stratégique d'Artemisya stockage (100 mégawatts / 200 mégawattheures) et éolien (100 mégawatts), en Ouzbékistan, premier complexe de ce type en Asie centrale, combinant solaire, éolien et stockage.



Actions en baisse



Pexip (-3%) : le courtier scandinave Pareto a retiré l'action du développeur de logiciels de sa liste de valeurs norvégiennes préférées.



British American Tobacco (-1,5%) : l'Inde a annoncé un alourdissement de la fiscalité sur les cigarettes, qui entrera en vigueur le 1er février 2026. "Bien qu'Imperial Brands et BAT n'exercent pas d'activités directes importantes dans le secteur des cigarettes en Inde, BAT reste exposé au secteur indien du tabac par le biais de sa participation dans la société indienne cotée ITC (environ 23% du capital)", note l'analyste Hélène Coumes, d'AlphaValue.



