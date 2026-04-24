Casino obtient un nouveau répit

Dans le cadre de la restructuration de sa dette, le groupe a annoncé l'extension des consentements de ses créanciers, lui offrant une marge de manoeuvre supplémentaire pour finaliser le renforcement de sa structure financière.

Le groupe a obtenu de la part des créanciers de la dette Quatrim une prolongation de leur engagement de "statu quo". Ces derniers s'engagent à ne pas activer de recours liés aux discussions en cours sur le projet d'adaptation financière du groupe.



Ce nouveau délai court désormais jusqu'au 28 mai 2026. Cette date aligne la dette Quatrim sur les échéances déjà obtenues auprès des autres créanciers (TLB, RCF et financements opérationnels), dont la maturité a également été reportée à cette même échéance.



Objectif : Un accord de principe d'ici fin juin



Ce report technique s'inscrit dans le cadre des plans de sauvegarde accélérée du Groupe. L'objectif affiché par la direction est clair : mettre à profit ce temps supplémentaire pour parvenir à un accord de principe sur le renforcement de sa structure financière au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2026.