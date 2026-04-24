Dans le cadre de la restructuration de sa dette, le groupe a annoncé l'extension des consentements de ses créanciers, lui offrant une marge de manoeuvre supplémentaire pour finaliser le renforcement de sa structure financière.
Le groupe a obtenu de la part des créanciers de la dette Quatrim une prolongation de leur engagement de "statu quo". Ces derniers s'engagent à ne pas activer de recours liés aux discussions en cours sur le projet d'adaptation financière du groupe.
Ce nouveau délai court désormais jusqu'au 28 mai 2026. Cette date aligne la dette Quatrim sur les échéances déjà obtenues auprès des autres créanciers (TLB, RCF et financements opérationnels), dont la maturité a également été reportée à cette même échéance.
Objectif : Un accord de principe d'ici fin juin
Ce report technique s'inscrit dans le cadre des plans de sauvegarde accélérée du Groupe. L'objectif affiché par la direction est clair : mettre à profit ce temps supplémentaire pour parvenir à un accord de principe sur le renforcement de sa structure financière au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2026.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.