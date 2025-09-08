Casino organise son développement à l'international

Le groupe organise son développement à l'international. ExtenC, filiale du groupe Casino consacrée au développement international, engage un projet d'évolution de sa structure pour mieux accompagner la transformation engagée par le Groupe.



ExtenC fait évoluer son organisation pour l'adapter au nouveau périmètre du groupe et à sa stratégie de développement à l'international.



Avec la cession des hypermarchés/ et supermarchés, la réorganisation des schémas logistiques et la réduction du nombre de références au sein des assortiments, ExtenC change de modèle.



Cette nouvelle organisation d'ExtenC impliquerait la suppression nette de 24 postes à Vitry-sur-Seine et à Saint-Etienne sur un effectif actuel de 73 collaborateurs.



ExtenC prévoit la mise en place d'un dispositif d'accompagnement qui sera négocié avec les organisations syndicales.