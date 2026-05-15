Casino ouvre de nouvelles conciliations dans le cadre de sa restructuration financière
Dans le cadre de son projet de renforcement et d'adaptation de sa structure financière, le distributeur a indiqué poursuivre les discussions engagées avec ses créanciers financiers au niveau de plusieurs entités du groupe.
Afin de faciliter la conclusion d'un accord global dans un cadre homogène, Casino a sollicité l'ouverture de procédures de conciliation pour plusieurs de ses sociétés auprès du président du Tribunal des activités économiques de Paris. Ces procédures seraient ouvertes pour une durée initiale de quatre mois, pouvant être prolongée d'un mois supplémentaire.
Le groupe précise que la désignation de la SCP BTSG, représentée par Maître Marc Sénéchal, est envisagée en qualité de conciliateur pour certaines entités, tandis que la SCP CBF Associés, représentée par Maître Lou Fréchard, a été sollicitée pour la société Quatrim.
La société prévoit également de demander l'accord des porteurs d'obligations high yield de Quatrim concernant l'ouverture des procédures de conciliation de Quatrim et de Monoprix SAS, respectivement emprunteuse et garante de ces obligations.
Casino souligne que ces procédures, dans la continuité de celles ouvertes début mars, concernent uniquement la dette financière des sociétés visées. Elles n'auront aucune incidence sur les relations avec les partenaires opérationnels, notamment les fournisseurs, ni sur les salariés. Les activités opérationnelles doivent se poursuivre normalement, conformément aux priorités stratégiques du groupe.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.