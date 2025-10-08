Casino renforce ses équipes de direction avec trois nominations

Casino annonce trois nominations effectives à compter du 13 octobre 2025.



Casino annonce la nomination de Claire Bourdon au poste de directrice de l'offre et du marketing de Distribution Casino France (enseignes Casino, Spar et Vival). Diplômée d'HEC et ingénieure agronome, elle a occupé des postes de direction marketing chez Lagardère Travel Retail, Intermarché et Biocoop.



Guillaume Michaloux devient directeur administratif et financier de Franprix. Diplômé de Sciences Po et de l'ESCP, il a rejoint le groupe en 2016 après un passage au ministère des Finances, avant de diriger la finance et les fusions-acquisitions au Brésil, puis la direction financière de Casino Immobilier.



Enfin, Anne Ghisalberti est nommée directrice administrative et financière de Casino Immobilier, en remplacement de Guillaume Michaloux. Diplômée d'HEC, elle dispose de près de 30 ans d'expérience financière, notamment chez Altarea et Groupe Bertrand, après un début de carrière chez Ernst & Young.