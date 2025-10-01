Pure acteur du catamaran, Catana Group vient d'exposer sa feuille de route 2030 par l'intermédiaire de son actionnaire de référence, le Groupe Familial Poncin. 130 MEUR seront investis, minoritairement par Catana Group qui capitalise moins de 100 MEUR en Bourse. Objectif : élargir ses marchés cibles pour relancer l'ambition d'un modèle entrepreneurial et familial.

David Etien, Catana Group vient de partager sa feuille de route 2030 dans le cadre de celle du Groupe Familial Poncin, son actionnaire de référence. Est-ce annonciateur d’évolutions de périmètre au sein de l’écosystème familial Poncin ? D’une sortie de Bourse quelques temps après le passage sur Euronext Growth ?

"Non. Au-delà du groupe coté, il s’agit pour le Groupe Familial Poncin de se donner un cap et d’affirmer sa philosophie d’entreprise familiale. Catana Group un élément essentiel évidemment d’un modèle économique qu’il faut appréhender dans son ensemble, dans la continuité de ce que nous avons fait depuis la restructuration de Catana Group il y a une quinzaine d’années. Une sortie de Bourse n’est absolument pas d’actualité, ne serait-ce que parce qu’elle nécessiterait un endettement supplémentaire alors que nos ambitions sont avant tout industrielles et commerciales, dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes. A ce stade, lever de la dette uniquement pour des raisons capitalistiques et sans levier sur notre activité ne nous intéressent pas. Notre passage sur Euronext Growth ne change pas notre communication financière, il est motivé par la recherche d’une réglementation adaptée à la taille de notre Groupe."

Quelle est la situation et la tendance du marché des catamarans en termes de volumes et de prix ?

" Le marché reste compliqué, mais après deux ans de contraction qui ont suivi l’euphorie post-Covid, le point bas semblait atteint. C’est ce que nous espérions il y a un an déjà, après des salons d’automne encourageants, mais le changement d’administration aux USA a gelé les décisions. La plaisance est un marché cyclique, très sensible à la confiance des décideurs dans l’avenir et au moral des consommateurs. Après deux années difficiles, une baisse de 23% des immatriculations de bateaux neufs sur un an et un salon de Cannes à la hauteur du bon salon de l’année dernière, l’espoir est permis de voir les prochains mois confirmer une reprise de notre marché. Le marché des catamarans n’a pas été épargné, comme en témoignent nos performances de chiffre d’affaires communiquées tout au long de l’année (-24%) et ce malgré des baisses de prix de 2 à 10% selon les bateaux qu’il faut relativiser après une hausse de 30/40% les trois années précédentes. "

Voyez-vous reprendre le chemin de la croissance des ventes dès l’exercice en cours, clos à fin août 2026

" C’est encore trop tôt pour se projeter après seulement 3 salons nautiques et le climat immédiat est loin d’être serein. L’exercice en cours pourrait donc être encore à demi-teinte, au moins une partie. Les principales échéances commerciales des 4 prochains mois (Barcelone, Annapolis, Istanbul, Dusseldorf) apporteront une réponse claire à votre question. Mais après près de 3 ans de cycle bas, on peut tout de même imaginer ne pas être aussi loin d’une reprise. Cette tendance pourrait se dessiner tout au long de l’exercice 2025/2026 et l’apport de nos premières réponses dans les nouveaux marchés que nous ciblons seront des ingrédients qui provoqueront un relai de croissance potentiellement significatif dès 2026/2027. "

Quelle est votre vision du marché et quels choix stratégiques faites-vous au travers de cette feuille de route à horizon 2030 que vous venez de présenter ?

" Les catamarans, marché sur lequel la production France excelle, devraient continuer de séduire des utilisateurs finaux en recherche de toujours plus de volume habitable et de confort. Cela signifie des bateaux toujours plus grands et plus énergivore. Cela se traduit, pour le pure player du catamaran qu’est le Groupe Familial Poncin, par un plan stratégique qui se décline en 5 axes prioritaires :

- Se positionner sur les zones encore inexplorées par le Groupe sur le segment des catamarans à travers non seulement une gamme BALI qui ira au-delà des 60 pieds, mais également via notre propre marque Catana et les nouvelles marques du Groupe Familial Poncin (YOT pour les catamarans moteur in et hors-bord, Seaty pour l’habitat flottant) ;

- Renforcer son potentiel d’innovation (construction d’un pôle totalement dédié au développement, pôle sur lequel sera notamment implanté un centre R&D) ;

- Réduire le time to market des nouveaux modèles conçus par le Groupe Familial (14 nouveaux modèles d’ici 2030 contre 15 sur les dix dernières années)

- Accroître les capacités et l’efficacité industrielle du Groupe (+28 000 m2 d’usine créés après les 25 000 m2 livrés et dédiés à YOT sur le dernier exercice au Portugal) ;

- Élargir sa force de frappe commerciale et de services, avec l’Amérique du Nord comme zone prioritaire, et la création de deux sites témoins sur la côte d’Azur (création d’une marina à Leucate dans l’Aude et d’une base de location à Port Pin Rolland dans le Var). "

Quels montants d’investissement cela représente-t-il ? Quelles entités du Groupe Familial Poncin sont concernées ?

" Catana Group est le partenaire industriel et commercial privilégié du Groupe Familial Poncin, ce dernier assumant la majorité des risques et des 130 M€ qui seront investis d’ici 2030. De ce fait, Catana Group bénéficiera de tous les leviers de croissance que générera ce plan d’investissements (meilleure innovation, réduction du cout et du délai de sorti des nouveaux modèles, élargissement de la base de produits, meilleure performance commerciale aux USA) et consolidera son modèle de rentabilité comme cela s’est déroulé au cours de la dernière décennie, ce que personne ne peut contester. Catana Group sera principalement mis à contribution dans ces investissements sur le développement des nouveaux modèles, qui sera très soutenu, et sur la modernisation de son site historique de Canet en Roussillon. "

Vers quel niveau de chiffre d’affaires ce plan 2030 peut-il mener ?

" Dans un monde aussi mouvementé et dans un secteur aussi volatile, nous nous gardons bien de faire des prévisions de chiffre d’affaires. Ce que l’on peut dire en revanche, c’est qu’au cours des 6 dernières années, plus de 100 M€ ont été investis par le groupe familial et Catana Group, ce qui a permis de constituer une force de frappe de plus 200 M€ de chiffre d’affaires, et ce sur le succès d’une seule marque et d’un seul compartiment du marché. Ce nouveau plan d’investissements vise désormais à positionner le groupe sur des marchés puissants comme les bateaux à voile de grandes tailles, et surtout le motonautisme, étant rappelé que sur 10 bateaux vendus dans le monde, 9 sont des bateaux à moteur. On peut donc légitimement penser que le groupe changera à nouveau significativement de taille dans les prochaines années. "