Catana Group dévoile une hausse en trompe l'oeil de ses revenus trimestriels

Catana Group a publié un chiffre d'affaires global de 49,7 millions d'euros, en hausse de 31,49%, au titre du premier trimestre de son exercice 2025-2026.

Le groupe explique que son chiffre d'affaires global a été favorablement impacté par un élément technique exceptionnel, alors que les incertitudes économiques et géopolitiques maintiennent le secteur du nautisme dans un cycle bas. Dans le détail, la facturation de bateaux neufs est restée solide malgré un repli de 14%.



La société rappelle qu'elle a initié un vaste plan d'investissements qui va permettre un renforcement majeur de ses outils industriels et de sa capacité d'innovation et de développement.



Le spécialiste de la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance ne donne pas d'objectifs chiffrés pour l'exercice 2025-2026, mais il a confirmé son ambition d'accroître son positionnement de spécialiste mondial des catamarans.