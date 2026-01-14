Le groupe explique que son chiffre d'affaires global a été favorablement impacté par un élément technique exceptionnel, alors que les incertitudes économiques et géopolitiques maintiennent le secteur du nautisme dans un cycle bas. Dans le détail, la facturation de bateaux neufs est restée solide malgré un repli de 14%.
La société rappelle qu'elle a initié un vaste plan d'investissements qui va permettre un renforcement majeur de ses outils industriels et de sa capacité d'innovation et de développement.
Le spécialiste de la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance ne donne pas d'objectifs chiffrés pour l'exercice 2025-2026, mais il a confirmé son ambition d'accroître son positionnement de spécialiste mondial des catamarans.
Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de bateaux (97,8%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali, Catspace et Yot) ;
- prestations de services (2,2%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Etats-Unis (10,6%), Turquie (8%), Italie (7,7%), Croatie (7%), Grèce (5,8%), Espagne (5,1%), et autres (23,8%).