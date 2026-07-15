Catana Group voit son chiffre d'affaires reculer sur 9 mois

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance a dévoilé un chiffre d'affaires 9 mois de 119 millions d'euros au titre de son exercice 2025-2026 contre 128 millions d'euros un an plus tôt à la même période.

Dans la lignée des précédents trimestres, le groupe indique afficher un niveau d'activité en baisse de 21% sur les ventes de bateaux neufs (hors impact exceptionnel de cession de stocks sans marge liée au changement) dans un marché toujours marqué par les conditions géopolitiques.



La société précise que l'incendie du 2 juillet dernier est "un coup rude" mais le groupe "fera face", le plan stratégique 2030 quant à lui poursuit sa route.



Catana Group estime que l'incendie, qui a frappé son site de production de Canet-en-Roussillon, aura un impact limité sur l'exercice 2025-2026 et que les indemnisations attendues devraient lui permettre d'aborder sereinement la reconstruction de son outil industriel.



En parallèle du projet de reconstruction et de l'accélération attendue de la future usine de Canet-en-Roussillon, le constructeur maintient le développement de ses nouveaux modèles.



Le groupe vient ainsi de mettre à l'eau le YOT 53, concrétisant son entrée sur le segment des catamarans à moteur inboard habitables. Cette nouvelle unité sera dévoilée au public à l'occasion du Cannes Yachting Festival, en septembre.



Catana Group confirme également le calendrier de lancement du BALI 7.0, qui marquera son arrivée sur le marché des grands catamarans à voile. La production du premier prototype reste programmée pour le début de l'année 2027, avec une présentation commerciale prévue lors du Cannes Yachting Festival 2027.





