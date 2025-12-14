Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de bateaux (97,8%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali, Catspace et Yot) ; - prestations de services (2,2%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Etats-Unis (10,6%), Turquie (8%), Italie (7,7%), Croatie (7%), Grèce (5,8%), Espagne (5,1%), et autres (23,8%).