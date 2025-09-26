Catana se fixe une feuille de route stratégique pour 2030

Le fabricant nautique français Catana Group a dévoilé vendredi sa nouvelle feuille de route à horizon 2030, un plan d'investissements qui prévoit de renforcer sa position sur le marché des catamarans, mais qui était accueilli sans effusion par le marché.



Le groupe familial explique notamment vouloir se positionner sur des segment encore inexplorés, comme les catamarans à voile de grandes tailles avec des bateaux supérieurs à 60 pieds, les catamarans de grands voyages, les catamarans à moteur hors-bord, mais aussi sur le marché naissant des catamarans house-boat qui propose le confort d'un logement avec sa nouvelle marque 'Seaty'.



D'ici à 2030, l'entreprise prévoit de lancer 14 nouveaux modèles sur six compartiments de marché différents.



Dans un communiqué, Catana affiche aussi l'ambition de renforcer son potentiel d'innovation, de réduire le temps de développement de ses nouveaux modèles, d'accroître ses capacités et son efficacité industrielle tout en élargissant sa force de frappe commerciale et dans les services.



La société va ainsi ajouter plus de 40.000 m2 de nouvelles capacités techniques totalement réalisées en France, avec deux nouvelles implantations de services en France et une aux USA.



Au total, tous ces projets devraient représenter au moins 130 millions d'euros d'investissements majoritairement financés par la famille Poncin.



Si ces annonces étaient plutôt bien accueillies par les investisseurs, l'action Catana affichait une progression limitée de 0,6% vendredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Le titre perd désormais 34% depuis le début de l'année.