Caterpillar : accord pour un campus de data centers dans l'Utah

Publié le 07/08/2025 à 15:20 Zonebourse.com Partager

Caterpillar et Wheeler Machinery annoncent la signature d'un accord avec Joule Capital Partners, société d'infrastructure de nouvelle génération, pour alimenter le campus de centres de données de calcul haute performance de Joule dans l'Utah.



Cette initiative fournira quatre gigawatts d'énergie totale au centre de l'Intermountain West, grâce à une alimentation principale révolutionnaire et des solutions intégrées de refroidissement, de chaleur et d'électricité.



Alimenté par des groupes électrogènes G3520K avec des équipements de support Caterpillar, le système fourni produira de l'électricité et captera la chaleur résiduelle pour alimenter et refroidir les serveurs haute densité de nouvelle génération.



Au-delà des groupes électrogènes, il comprendra les commandes, l'appareillage de commutation ou encore les solutions de stockage d'énergie. Caterpillar et Wheeler fourniront aussi un service et une assistance pour les produits et solutions.