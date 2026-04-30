Caterpillar bat largement le consensus au 1er trimestre
Caterpillar publie au titre de son 1er trimestre 2026 un BPA ajusté en progression de 30% environ à 5,54 USD, dépassant d'environ 19% l'estimation moyenne des analystes, malgré une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,3 point à 18%.
Les revenus et ventes se sont accrus de 22% à 17,4 MdsUSD, une croissance portée principalement par des volumes de ventes plus importants pour 2,3 MdsUSD, et une réalisation de prix favorable pour 426 MUSD.
"Notre équipe a réalisé un excellent début d'année, grâce à la résilience des marchés finaux et à une exécution rigoureuse dans un environnement opérationnel mouvant", juge Joe Creed, le PDG du constructeur d'équipements de construction et de mines.
"La solide croissance des ventes et des revenus, associée à un volume de commandes important, témoigne de la solidité de notre activité. Un carnet de commandes record constitue un atout majeur pour maintenir cette dynamique positive", ajoute-t-il.
Au cours du 1er trimestre 2026, Caterpillar indique avoir engrangé 1,9 MdUSD de cash-flow opérationnel, et avoir consacré 5 MdsUSD au rachat d'actions, ainsi que 0,7 MdUSD au versement de dividendes.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (18,9%), Asie-Pacifique (16,6%) et Amérique latine (10,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.