Caterpillar bat largement le consensus au 2e trimestre
Caterpillar publie, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA ajusté en progression d'environ 73% à 8,17 USD, dépassant d'environ 31% le consensus des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 4,3 points à 21,9%.
Le chiffre d'affaires s'est accru de 24% à 20,54 MdsUSD, principalement porté par des volumes de ventes plus élevés, à hauteur de 3,1 MdsUSD, grâce à des ventes d'équipements plus importantes aux utilisateurs finaux, ainsi que par un effet prix favorable de 595 MUSD.
"C'est la première fois dans notre histoire que nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 20 MdsUSD sur un seul trimestre", met en avant Joe Creed, le PDG du géant américain des équipements de chantier et de mines.
"Le niveau élevé des commandes et la croissance du carnet de commandes reflètent une dynamique qui s'amplifie dans nos trois principaux segments (Power & Energy, Construction Industries et Resource Industries)", ajoute le dirigeant.
Au cours du 2e trimestre, Caterpillar indique avoir généré un cash-flow opérationnel de 4,4 MdsUSD, terminant la période avec une trésorerie de 6,7 MdsUSD. Le groupe a également consacré 1,5 MdUSD aux rachats d'actions et 0,7 MdUSD au versement de dividendes.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (18,9%), Asie-Pacifique (16,6%) et Amérique latine (10,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.